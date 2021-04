Telefonierender Raser geblitzt: Fahrverbot und Bußgeld

Kerpen (dpa/lnw) - Mit Handy am Ohr mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Kerpen bei Köln hat die Polizei einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei Rhein-Erft am Mittwoch mitteilte, wurde der Autofahrer am Dienstagnachmittag auf einer Bundesstraße mit über 160 Stundenkilometern geblitzt - erlaubt ist dort Tempo 70. Außerdem telefonierte er mit seinem Handy. Der Mann erhält nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Von dpa