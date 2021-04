Hunde beißen Alpakas und deren Besitzer

Bielefeld (dpa/lnw) - Zwei freilaufende Hunde haben in Bielefeld drei Alpakas und deren Besitzer gebissen. Ein 57-jähriger Bielefelder habe am Montag bei dem ungewöhnlichen Angriff eine leichte Verletzung am Unterarm erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zur Schwere der Verletzungen der angegriffenen Tiere, die von den Huskys im Beinbereich gebissen wurden, konnten die Beamten zunächsts keine Details nennen.

Von dpa