Zorc über Haaland-Berater: Normaler Interessenskonflikt

Dortmund (dpa) - Sportdirektor Michael Zorc vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sieht die Störfeuer von Erling Haalands Berater Mino Raiola ganz gelassen. «Ich sehe da keine Schärfe. Das ist ein ganz normaler Interessenskonflikt - eventuell», sagte Zorc am Mittwoch dem TV-Sender Sky am Rande des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Manchester City.

Von dpa