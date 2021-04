Frau unter Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Essen (dpa/lnw) - Eine Frau ist bei einem Unfall in Essen unter ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Wagen sei am Mittwochabend auf der Seite liegen geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Zum Unfallhergang gab es keine Angaben. Die Fahrerin wurde von den Rettungskräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund der Frau konnte dagegen unverletzt aus dem Wagen gerettet werden und wurde den Angehörigen übergeben.

Von dpa