46-Jähriger bei Streit in Essen getötet

Essen (dpa/lnw) - Bei einer Attacke in Essen ist ein 46-Jähriger tödlich verletzt worden. Beamte fanden ihn auf einem Parkplatz im Stadtteil Überruhr. Er sei wenig später in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zuvor hatten Zeugen am Mittwochabend einen Streit beobachtet und den Notruf gewählt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb zunächst erfolglos. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Ermittler fanden den Angaben nach auch die mutmaßliche Tatwaffe. Weitere Informationen waren zunächst aber nicht bekannt.

Von dpa