Ministerium verbietet Rockergruppierung der Bandidos

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat eine weitere Rockergruppierung verboten. Der Verein «Bandidos MC Hohenlimburg/Witten» und die dazu gehörende Teilorganisation «Los Compadres Hagen» sei am Donnerstag untersagt worden, teilte das Innenministerium in Düsseldorf mit. Minister Herbert Reul (CDU) werde am Vormittag auch über damit in Zusammenhang stehende Durchsuchungsmaßnahmen informieren.

Von dpa