Maskenverweigerer auf Wache festgehalten: Bruder legt Feuer

Siegburg (dpa/lnw) - Weil sein Bruder von der Polizei auf der Wache festgehalten wurde, soll ein 17-Jähriger in Siegburg aus Frust Feuer gelegt haben. Nach Angaben der Bundespolizei vom Donnerstag hatte sich der 19-Jährige ohne die vorgeschriebene Maske im Siegburger Bahnhof aufgehalten. Als die Polizisten ihn am Dienstagabend darauf ansprachen, habe er kein Attest vorweisen können und sich nicht ausweisen wollen. Stattdessen sei er zunehmend aggressiv geworden, so dass die Beamten ihn zur Feststellung seiner Identität mit zur Dienststelle nahmen.

Von dpa