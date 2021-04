Schwerverletzte nach Streit: Mordkommission ermittelt

Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einem mit Waffen ausgetragenen Streit in einem Park in Oberhausen sind mehrere Männer schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Essen am Donnerstag mit. Eine Mordkommission ermittele. Demnach hatten zunächst Zeugen am Mittwochabend einen Streit zwischen einer großen Gruppe Menschen mit «Knallgeräuschen» im Altenberger Park gemeldet. Als die Polizei mit vielen Streifenwagen hinfuhr, wurde der 18-Jährige auf dem Boden gefunden. Er hatte offensichtlich eine Schussverletzung.

Von dpa