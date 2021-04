Hoftor reißt 34-Jährige zu Boden

Hennef (dpa/lnw) - Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) ist eine 34 Jahre alte Frau am Kopf verletzt worden. Die Frankfurterin hatte am Mittwoch vor einem Hoftor gestanden, als von der anderen Seite eine 23-Jährige versehentlich mit ihrem Wagen gegen das Tor prallte. Es schwang auf und riss die Frau zu Boden. Sie erlitt eine Kopfverletzung und kam in ein Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, wie die Kreispolizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa