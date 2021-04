Laschet gegen Alleingänge von Bundesländern bei Sputnik V

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist beim russischen Impfstoff Sputnik V gegen Alleingänge von Bundesländern. «Ich sage: nein. Denn wir haben klare Verfahren und klare Regeln», sagte er am Donnerstag in einer Sondersitzung des NRW-Landtags in Düsseldorf zum Thema Vorverträge an die SPD-Opposition gerichtet. Gerade in dieser Phase sei es wichtig, nicht auf die schnelle Schlagzeile zu gehen, sondern sich an die Verfahren zu halten.

Von dpa