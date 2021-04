Grifo zurück im Training: Einsatz gegen Schalke offen

Personell hat er ohnehin eine große Auswahl, da niemand mehr verletzt ist und die zuletzt gesperrten Lucas Höler und Ermedin Demirovic genauso wieder dabei sind wie Nicolas Höfler , der in Bielefeld gefehlt hatte, weil er zum fünften Mal Vater geworden ist.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Freiburger zurück in die Erfolgsspur, der SC-Coach warnte jedoch vor der aufsteigenden Form des Tabellenlezten Schalke. «Sie waren in der Saison noch nicht so gut wie jetzt», sagte Streich . In den vergangenen beiden Spielen sei «ein richtiger Geist in der Mannschaft» erkennbar gewesen.

