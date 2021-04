Kohlekraftwerk Walsum: Steag darf stilllegen

Bonn/Essen (dpa/lnw) - Der Energiekonzern Steag darf den Block 9 seines Steinkohlekraftwerks Walsum in Duisburg endgültig stilllegen. Die Bundesnetzagentur wies einen Antrag des Übertragungsnetzbetreibers Amprion zurück, die Anlage für Notfälle in Bereitschaft zu halten. Prüfungen hätten ergeben, dass Walsum 9 für Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland nicht erforderlich sei, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Von dpa