Fassadenteil stürzt auf Düsseldorfer Kö: Niemand verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein herabstürzender Stein aus der Fassade eines Geschäftshauses an der Königsallee hat in Düsseldorf einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass Gebäudeteile einstürzen könnten. Deshalb eilte sie am Donnerstag mit einem größeren Aufgebot zum Ort des Geschehens.

Von dpa