Arabi gegen Abschaffung der Relegation: «Auf der Hut sein»

Bielefeld (dpa) - Sportchef Samir Arabi vom Bundesliga-16. Arminia Bielefeld hat sich gegen eine Abschaffung der Relegation in den Fußball-Profiligen ausgesprochen. «Es kann ja auch sein, dass jemand mit dem Vorschlag kommt, dass der 16. direkt absteigt», sagte Arabi schmunzelnd auf den Hinweis, dass die Arminia so größere Chancen auf den Klassenerhalt habe, und fügte hinzu: «Solange wir in der Lage sind, die Liga zu Ende zu spielen, sollten wir das Reglement beibehalten. Allerdings ist es dafür auch wichtig, dass die zweite Liga die fehlenden Spiele aufholt, damit wir alle zeitgleich enden.» Zuletzt hatte Präsident Jürgen Machmeier vom Zweitligisten SV Sandhausen eine Abschaffung der Relegation öffentlich angeregt.

Von dpa