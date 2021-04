Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Erkelenz (dpa/lnw) - Bei einer Kollision mit einem Lastwagen ist in Erkelenz (Kreis Heinsberg) ein 39 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei Heinsberg mitteilte, stießen die beiden Fahrzeuge am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache an einer Autobahnauffahrt zusammen. Für den Motorradfahrer aus Erkelenz kam jede Hilfe zu spät. Der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.

Von dpa