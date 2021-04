A30 nach Unfall zwischen Laggenbeck und Lotte voll gesperrt

Laggenbeck/Münster (dpa/lnw) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 30 Richtung Osnabrück zwischen Laggenbeck und Lotte gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war dort ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren, der Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nähres war zunächst nicht bekannt. Die Fahrbahn Richtung Osnabrück bleibe für die Unfallaufnahme voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt, hieß es. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Laggenbeck abgeleitet.

Von dpa