Der Wind fegt so ruppig über die Immermannstraße, dass die wenigen Menschen, die eilig die Straße passieren, ihre Köpfe tief in ihren Mänteln versenken. Immerhin regnet es seit einer halben Stunde nicht mehr, und die Sonne stupst gelegentlich sogar die Wolken zur Seite. Petra Fujiwara ist das Wetter herzlich gleichgültig. Die 66-Jährige freut sich, seit Oktober vergangenen Jahres endlich wieder das machen zu können, was sie an ihrem Rentnerinnen-Leben besonders schätzt – Menschen durch das japanische Viertel in Düsseldorf zu führen. Und sei es – wie in diesem Fall – auch nur einen einzigen Gast. „Wussten Sie, dass in Düsseldorf 8500 Japaner und Japanerinnen leben – so viele wie nirgends sonst in Kontinentaleuropa?“ Nein, das wusste ihre Begleiterin nicht. Das gilt auch für das, was Petra Fujiwara gleich danach sagt. Düsseldorf verdankt der Präsenz der 410 zumeist weltweit operierenden Firmen aus Japan 50 000 Arbeitsplätze und ein Flair, das außerhalb des Inselstaates nur in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu finden ist. Gerade eben hat die Gästeführerin vor dem deutsch-japanischen Zen­trum gestanden und erzählt, dass sie an diesem Ort vor 40 Jahren ihren japanischen Ehemann kennengelernt hat.