Hilden (dpa) - Mit «einer Art Samuraischwert» ist ein 31-Jähriger in einem Park in Hilden (Kreis Mettmann) auf Polizeibeamte losgegangen. Er sei daraufhin gezielt ins Bein geschossen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Von dpa