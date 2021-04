Der Schäfer will den Kreis Wesel verpflichten, eine Ausnahmegenehmigung nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu erteilen, damit die Wölfin getötet werden darf. Im Eilverfahren war sein Antrag im Januar abgewiesen worden (Az.: 28 L 2558/20).

Vom Gericht ist nun zu klären, ob die Voraussetzungen für die Tötung der Wölfin vorliegen. Der Wolf gehört zu den streng geschützten Tierarten. Grundsätzlich ist seine Tötung verboten. Das nationale und europäische Artenschutzrecht lässt eine Tötung nur in Ausnahmefällen zu. Der Tierhalter bekommt eine Entschädigung für getötete Schafe.

Nach Zählung des Rheinischen Bauernverbandes im Januar gehen 78 getötete oder verletzte Schafe sowie 14 Stück Damwild seit 2018 nachweislich auf das Konto der Wölfin «Gloria».

Weidetierhalter und Bauern am Niederrhein haben sich in einem Bürgerforum zusammengeschlossen und fordern den Abschuss. Sie befürchten, dass der Wolf seine Attacken auf Weidetiere auch an Wolfsnachwuchs weitergeben könnte. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hatte sich skeptisch gegenüber Abschussforderungen geäußert.

