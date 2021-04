Abi-Motto «Mafia»: Abiturient mit Softairpistole gefasst

Neuss (dpa/lnw) - Weil die Abi-Mottowoche unter dem Thema «Mafia» stand, ist ein Abiturient in Neuss mit einer Softairpistole gefasst worden. Eine besorgte Bürgerin hatte am Donnerstag die Polizei gerufen, weil sie «einen Mann mit einer Schusswaffe» gesehen hatte. Als Beamte den jungen Mann ausfindig machten und kontrollierten, habe sich dieser «widerstandslos entwaffnen» lassen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa