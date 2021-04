Schalke-Trainingslager denkbar: «Auf Spezialisten vertrauen»

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis hält Quarantäne-Trainingslager für eine Option zur Sicherung des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga. «Was das anbetrifft, müssen wir auf die Spezialisten vertrauen, die dann die Situation analysieren und Vorschläge machen. Dann wird man alle Szenarien durchgehen, damit man die Saison zu Ende spielen kann. Da kann man natürlich nichts ausschließen», sagte der Coach des vom Abstieg bedrohten Revierclubs am Freitag. Die jüngsten positiven Testungen bei Hertha BSC könnten Überlegungen neu beleben, dass sich die gesamte Liga in der Saison-Endphase in ein Quarantäne-Trainingslager begeben soll.

