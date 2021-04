Willi Herren: Mit Reibekuchen in neuen Lebensabschnitt

Frechen (dpa) - Erst «Lindenstraße», dann Ballermann - und nun Reibekuchen: Schauspieler und Stimmungssänger Willi Herren hofft auf neue Einnahmen aus einem kalorienreichen Betätigungsfeld. Am Freitag stellte der 45-Jährige auf einem Supermarkt-Parkplatz im Kölner Umland seinen eigenen Foodtruck vor. Er will dort Reibekuchen - also Kartoffelpuffer - verkaufen und auch selbst braten.