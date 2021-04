Gedenken an Pandemie-Opfer auch in NRW

«Auch in Nordrhein-Westfalen leuchten Kerzen zur Erinnerung an jene Menschen, die wir an das Corona-Virus verloren haben», erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) in dem gemeinsamen Aufruf. «Unsere Gedanken sind bei allen, die um geliebte Menschen trauern. Mögen die Kerzen ihnen Hoffnung und Zuversicht spenden und unsere tiefe Anteilnahme an ihrem Leid ausdrücken.»

Der Düsseldorfer Landtag wird am Sonntag aus dem Plenarsaaldas Bild einer brennenden Kerze übertragen. In einer am Freitag veröffentlichten Video-Botschaft sagte Landtagspräsident André Kuper: «Wir denken bewusst auch an diejenigen, die aufgrund der Corona-Pandemie persönlich, beruflich oder familiär in eine Krise geraten sind.» Die Videobotschaft wird auf der Homepage des Landtags, der LED-Wand am Landtagsgebäude und in den sozialen Medien des Landtags gezeigt.

Zudem ist für den Landtag am Sonntag Trauerbeflaggung angeordnet. Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte dies für die zentrale Gedenkfeier am kommenden Sonntag in Berlin bereits landesweit für alle Dienstgebäude angeordnet. Darüber hinaus gebe es Überlegungen für eine eigene Gedenkfeier von Landtag und Landesregierung. Ein Termin dafür stehe derzeit aber noch nicht fest, teilte der Landtag mit.

