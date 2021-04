Sasha schwärmt von «Osmose» und singt wieder auf Englisch

Berlin (dpa/lnw) - Nach seinem deutschen Album «Schlüsselkind» singt Popmusiker Sasha (49) auf seiner neuen Single «Waterfalls» wieder auf Englisch. «Am Anfang war es mir eigentlich egal, in welcher Sprache ich singe, aber ich hatte dann immer mehr Bock, zu den Wurzeln zurückzukehren», sagte der 49-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe nächstes Jahr runden Geburtstag und hatte irgendwie das Gefühl, den Sasha von 1998 in den Sound von 2021 zu packen.»

Von dpa