Maske, Abstand und Rechts-Geh-Verkehr: Markierungen am Rhein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landeshauptstadt Düsseldorf setzt statt Absperrungen auf weitere Maskenpflicht-Hinweise am viel besuchten Rheinufer. Am Freitag wurden dafür 30 Symbole auf dem Boden markiert, die zudem an Abstand und Rechts-Geh-Verkehr erinnern sollen.