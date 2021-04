Ex-CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz will nach zwölf Jahren zurück in den Bundestag, am liebsten direkt gewählt - so wie früher. Dafür geht er in ein Sauerland-Duell mit seinem Nachfolger Patrick Sensburg. Am Samstag fällt die Entscheidung - in einem Sportstadion.

Von dpa