Wetter bleibt wechselhaft

Essen (dpa/lnw) - Immer mal wieder Schauer und örtliche Gewitter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Allerdings steigen die Temperaturen stetig an, und es wird milder, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen sagte. Am Sonntag sei die Bewölkung noch dichter als am Vortag. Vor allem in der Eifel, im Sauerland und in Ostwestfalen sei mit Schauern zu rechnen. Auch einzelne Gewitter seien dort nicht ausgeschlossen - bei Temperaturen von maximal 13 bis 14 Grad. Im Nordwesten sei es dagegen eher trocken. Dort könne auch mal die Sonne herauskommen, so die Expertin. Die Nacht auf Montag bleibe verbreitet frostfrei.

