Vier Neue: Funkel bringt Meyer und Dennis, Bayer ohne Wirtz

Leverkusens Trainer Hannes Wolf , der auch erst sein drittes Spiel als Bayer-Coach absolviert, musste kurzfristig auf den in Köln ausgebildeten Florian Wirtz verzichten. Der 17-Jährige leidet an Adduktorenproblemen. Für ihn sowie Kerem Demirbay und Lucas Alario begannen gegenüber dem 0:0 in Hoffenheim am Montag Nadiem Amiri, Leon Bailey und Patrik Schick.

