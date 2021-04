FLVW-Präsident: DFB-Spitze soll Keller «Loyalität erweisen»

Die Basis macht dem Deutschen Fußball-Bund in seiner Führungskrise mit dem Brief Druck. Mehrere Landes- und Regionalverbände bereiten das Schreiben an die DFB-Spitze nach Informationen der « Süddeutschen Zeitung » vor. Wie die «SZ» berichtet, beklagen die Amateurvertreter in einem Positionspapier, das der Zeitung nach eigenen Angaben vorliegt und das in der kommenden Woche dem DFB-Präsidium zugehen soll, unter anderem den «desolaten» Zustand des Dachverbandes.

Eine Zusammenarbeit zwischen DFB-Chef Fritz Keller , Generalsekretär Friedrich Curtius, Schatzmeister Stephan Osnabrügge und Vize-Präsident Rainer Koch sei «in der aktuellen Konstellation undenkbar».

