Betrunkener Autofahrer auf drei Reifen erwischt

Erftstadt (dpa/lnw) - Mit nur drei Reifen an seinem Wagen ist am Samstagabend ein betrunkener Autofahrer bei Erftstadt unterwegs gewesen. Der 27-Jährige sei aufgefallen, weil er mit 30 Stundenkilometern auf der Bundesstraße fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Neben dem rechten Vorderreifen fehlten seinem Auto auch die zugehörige Felge und die vordere Stoßstange. Verletzt war der 27-Jährige nicht.

Von dpa