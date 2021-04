18-jähriger Motocrossfahrer stirbt bei Unfall

Coesfeld (dpa/lnw) - Ein 18 Jahre alter Motocrossfahrer ist bei Coesfeld mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Jugendliche sei am Samstagnachmittag mit einem weiteren Fahrer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus noch nicht geklärter Ursache habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit einem Baum kollidiert. Der 18-Jährige habe schwere innere Verletzungen erlitten, an denen er während der Behandlung verstorben sei. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa