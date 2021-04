Mädchen schließt sich versehentlich in Packstation ein

Düsseldorf (dpa) - Eine Zwölfjährige hat sich in Düsseldorf versehentlich in einer Packstation eingeschlossen und ist von der Feuerwehr gerettet worden. Das Missgeschick passierte am Sonntag gegen 19 Uhr im Beisein von Freundinnen des Mädchens, wie die Feuerwehr mitteilte.