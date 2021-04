Schüler in NRW kehren in Klassenzimmer zurück

Schule zu, Schule auf: In dieser Woche dürfen viele Kinder und Jugendliche in NRW mal wieder in die Klassenzimmer kommen - zumindest abwechselnd. Das gilt allerdings nicht für die zahlreichen Kommunen mit einer zu hohen Corona-Inzidenz.