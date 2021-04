Gut ein Dutzend Medienvertreter halten am Montag um 9 Uhr im Saal A23 des Landgerichts Münster ihre Kameras auf die Tür, aus der die Angeklagten üblicherweise in den Raum kommen. Doch die Tür bleibt zu. Durch den Zuschauereingang auf der gegenüberliegenden Seite kommt lediglich sein Verteidiger Stephan Kreuels . „Mir wurde am Wochenende mitgeteilt, dass mein Mandant mit akuten Beschwerden stationär in einem Krankenhaus untergebracht wurde“, sagt der Strafverteidiger.

In den vergangenen sechs Jahren war der Gesundheitszustand des Angeklagten immer wieder der Grund dafür, dass der Prozess nicht beginnen konnte. Nach dem Tod seiner Frau hatte der Angeklagte eine „Mischung aus Tabaksaft und Klebstoff“ getrunken, wie Anwalt Kreuels sagte. Dabei hat sich der Mann die Speiseröhre verätzt. Deshalb sei der Gesundheitszustand seines Mandanten in der Vergangenheit immer wieder instabil gewesen. Ein Gutachter hatte mehrfach die Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten bescheinigt.

Das Gericht hat laut Sprecher Dr. Steffen Vahlhaus am Vormittag entschieden, dass der Angeklagte doch erscheinen muss. Er wird gegen 11 Uhr am Gericht erwartet.

