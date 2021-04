Kölns Funkel nach Kritik: «Ich werde meine Sprache prüfen»

Köln (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will aus der Kritik an seiner nebulösen Äußerung in einem TV-Interview Lehren ziehen. «Ich bin noch dabei, das für mich aufzuarbeiten», sagte der 67-Jährige der «Rheinischen Post»: «Aber natürlich lerne auch ich noch täglich dazu. Ich werde meine Sprache prüfen. Wer bin ich, dass ich behaupten würde, ich wüsste alles und würde keine Fehler machen? Das ist Quatsch. So ticke ich nicht.»

Von dpa