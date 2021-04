Betrunken und ohne Führerschein: Fahrt gegen Baum

Erkrath (dpa/lnw) - Betrunken und ohne Führerschein ist ein 17-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter in Erkrath (Kreis Mettmann) schwer verunglückt. Der Jugendliche sei in der Nacht zum Montag von einer Straße abgekommen, im Straßengraben 60 Meter weitergefahren, durch einen Hügel mit seinem Wagen in die Luft katapultiert worden und dann in rund drei Metern Höhe gegen einen Baum gekracht. Dabei sei der Motorblock des Autos aus der Verankerung gerissen worden. Der junge Fahrer habe «mehr als nur einen Schutzengel» gehabt, teilte die Polizei mit.

Von dpa