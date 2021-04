Söder erwartet keinen dauerhaften Schaden für Union

München (dpa) - Der seit mehr als einer Woche andauernde Machtkampf in der Union bringt nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder keinen dauerhaften Schaden für die Union mit sich. Wenn der Prozess «mit Stil und Anstand» auch am Ende zu einem Ergebnis führe, «dann glaube ich, wird es uns eher möglicherweise sogar stärken, weil es auch eine Selbstvergewisserung ist, die jetzt stattfindet», sagte er am Montag nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums in München.

Von dpa