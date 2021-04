Vier Millionen Euro jährlich für «Neue Künste» im Ruhrgebiet

Essen (dpa/lnw) - Virtual Reality, Akrobatik, Breakdance oder Techno-Sounds: «Neue Künste» im Ruhrgebiet will die Landesregierung NRW ab 2022 mit jährlich vier Millionen Euro fördern. «Ziel ist die Etablierung eines Ökosystems neuer, internationaler Künste», teilte das nordrhein-westfälische Kulturministerium am Montag in Düsseldorf mit. Das Förderprogramm gehört zur Initiative «Ruhr-Konferenz» der Landesregierung und firmiert unter der Überschrift «Metropole der Künste Ruhr».

Von dpa