Laschet: Schnelle Entscheidung über Kanzlerkandidatur

Berlin (dpa) - Nach acht Tagen Machtkampf mit CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur drückt der CDU-Vorsitzende Armin Laschet jetzt aufs Tempo. Er glaube, dass «alle den Willen haben, es so schnell wie möglich zu entscheiden, so einvernehmlich wie möglich zu entscheiden», sagte er am Montag beim digital abgehaltenen 22. Deutschen Bankentag. «Und da sind wir mitten drinnen», ergänzte er.

Von dpa