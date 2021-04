WDR-Recherche: Impfaktion in Hamminkeln sorgt für Aufsehen

Hamminkeln/Köln (dpa/lnw) - Ein Hausarzt soll nach WDR-Informationen in Hamminkeln am Niederrhein etliche Mitarbeiter verschiedener Unternehmen gegen Corona geimpft haben - und dafür zunächst 80 Euro pro Patient verlangt haben. Wie der WDR am Montag berichtete, fand die Impfung in einer Scheune statt. Die Impfung selbst sei umsonst, schrieb der Arzt demnach in seinen Einladungen, «allerdings berechnen wir für unsere Auslagen und Personalressourcen (...) pro Impfling 80 Euro, die wir Ihnen in Rechnung stellen».

Von dpa