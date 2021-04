Deutz: Erfolgreicher Jahresstart, Prognose angehoben

Köln (dpa) - Der Motorenhersteller Deutz blickt nach einem gutem Jahresstart optimistischer nach vorne. Der Umsatz dürfte 2021 auf 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro steigen, teilte das SDax-Unternehmen am Montagabend in Köln mit. Grund hierfür sei die besser als erwartete Nachfrage in allen wesentlichen Anwendungsbereichen. Zuvor hatte Deutz mindestens 1,4 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.

Von dpa