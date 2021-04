Kreise: Haseloff verweist auf Basis-Unterstützung für Söder

Berlin (dpa) - Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, hat in der womöglich entscheidenden Sitzung des CDU-Vorstands im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur auf eine große Unterstützung der Parteibasis für CSU-Chef Markus Söder hingewiesen. Er nehme im Osten eine Präferenz für Söder wahr, sagte Haseloff am Montagabend nach Angaben aus Teilnehmerkreisen der Online-Beratungen. Er habe allerdings persönlich kein Votum für Söder abgegeben, hieß es weiter. Haseloff, in dessen Land am 6. Juni Landtagswahlen anstehen, habe auch auf Söders gute Umfragewerte hingewiesen.

Von dpa