Störungen: NRW-Corona-Daten am Dienstag unvollständig

Bochum (dpa/lnw) - Die Corona-Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag nur unvollständig an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. «Seit gestern Abend bestehen erhebliche Störungen im Landesverwaltungsnetz», berichtete eine Sprecherin des Landeszentrums Gesundheit (LZG.NRW) in Bochum. Eine größere Zahl von Meldungen der Gesundheitsämter habe das LZG noch nicht erreicht. «Die angegebenen Werte sind daher leider unvollständig, wir bitten um Verständnis.» Die Techniker des LZG würden derzeit fieberhaft versuchen, die Störungen in den Griff zu bekommen. Über den Grund der Störungen wurde zunächst nichts bekannt. Über die Probleme hatte zuvor der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Von dpa