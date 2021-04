Kein Olympia-Start für Reit-Weltmeisterin Blum

Warendorf (dpa/lnw) - Weltmeisterin Simone Blum und ihr Springpferd Alice können nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio starten. Die Stute ist am Montag wegen eines hartnäckigen Blutergusses operiert worden, wie die 32-Jährige mitteilte. «Der große Traum von Olympia ist für uns leider geplatzt, und so müssen wir leider auf einen Start in Tokio 2021 verzichten», schrieb die Springreiterin aus dem bayerischen Zolling auf Instagram. Das Pferd brauche drei bis vier Wochen Ruhe, «ehe es dann hoffentlich endlich an den kontinuierlichen Aufbau geht».

Von dpa