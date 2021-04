Zoll hebt illegale Fabrik aus: Tonnenweise Tabak

Essen (dpa/lnw) - Der Zoll hat in Bottrop eine illegale Produktionsstätte für Wasserpfeifentabak ausgehoben und rund zwei Tonnen Shisha-Tabak sichergestellt. Wie die Zollfahndung Essen am Dienstag berichtete, wurden in der Halle auch mehrere Maschinen und massenweise Vormaterialien beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche nahmen die Ermittler fünf Männer im Alter von 17 bis 32 Jahren vorläufig fest, die demnach mit der Herstellung des unversteuerten Tabaks beschäftigt waren. Die Fahnder stießen zudem auf mutmaßlich gefälschte Verpackungen namhafter Hersteller.

Von dpa