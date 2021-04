Auto überschlägt sich: Fahrer lässt Beifahrerin zurück

Paderborn (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Paderborn nach mehrmaligem Überschlagen geflohen und hat seine verletzte Beifahrerin zurückgelassen. Die Polizei ging am Dienstag davon aus, dass der 23-Jährige ebenfalls verletzt ist. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag auf den Seitenstreifen gekommen und gegen einen Betonsockel geprallt. Dann überschlug sich der Wagen mehrmals und landete auf dem Dach. Zwei Augenzeugen wollten helfen, aber der Mann und die Beifahrerin konnten sich selbst befreien. Die Frau wurde schwer verletzt von den Zeugen versorgt, der Mann rannte weg. Selbst mit einer Drohne war er nicht zu finden.

Von dpa