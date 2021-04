IT.NRW: Landesverwaltungsnetz in NRW «erheblich gestört»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Landesverwaltungsnetz in Nordrhein-Westfalen ist seit Montagabend «erheblich gestört». «Ursächlich ist eine größere Störung an zentralen Knoten der Telekom», teilte der Landesbetrieb IT.NRW am Dienstag in Düsseldorf mit. «Es sind mehrere Verfahren im Landesverwaltungsnetz sowie das Verfahren der Telearbeit der Landesbediensteten betroffen», hieß es.

Von dpa