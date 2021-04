Velbert (dpa/lnw) - Eine Verfolgungsjagd durch Velbert ist in der Nacht zum Dienstag mit der Festnahme eines verdächtigen 23-Jährigen beendet worden. Der Fahrer eines Minivans hatte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen versucht, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag in Mettmann.

Von dpa