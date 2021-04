Deutschland-Achter startet nicht bei Ruder-Weltcup in Zagreb

Dortmund (dpa) - Der Deutschland-Achter wird nicht wie ursprünglich geplant beim Ruder-Weltcup in Zagreb starten. Weil mit Italien und Deutschland nur zwei Achter-Teams für die Regatta vom 30. April bis 2. Mai in der kroatischen Hauptstadt gemeldet hatten, finden keine Rennen in dieser Bootsklasse statt. «Dass der Wettkampf ausfällt, ist sehr schade. Wir wollten in einen Wettkampf- und Trainingsrhythmus kommen, den wir aus den Jahren vor Corona kennen», klagte Trainer Uwe Bender.

Von dpa