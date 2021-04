Handball-Bundesligist Minden erneut lange ohne Reißky

Minden (dpa) - Handball-Bundesligist GWD Minden muss erneut für längere Zeit auf Christoph Reißky verzichten. Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilten, hat sich der 25 Jahre alte Rückraumspieler im Training das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Die Ausfallzeit soll acht Monate betragen. Ebenso lange hatte Reißky zuvor nach einer Schulteroperation pausiert und sollte eigentlich beim Spiel seines Teams am Donnerstag in Nordhorn sein Comeback feiern. «Das ist eine echte Tragödie und tut mir unglaublich leid für Christoph», sagte Sport-Geschäftsführer Frank von Behren.

Von dpa